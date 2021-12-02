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02.12.2021 12:20
Рубрика: Российский автопром

Продажи АвтоВАЗа рухнули в ноябре

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Российский автопроизводитель рассказал, как продавались автомобили Lada в ноябре 2021 года. Значительное сокращение объёмов реализации в компании связывают с "продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В прошлом месяце было реализовано на 30.7% автомобилей меньше, чем в ноябре 2020 года, - 26 373 экземпляра. Это чуть больше, чем в октябре 2021-го, когда продали 25 573 авто.

По итогам прошедших 11 месяцев 2021 года в активе АвтоВАЗа 320 795 проданных машин, что на 6% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Хит-парад бестселлеров Lada не изменился по сравнению с октябрём. Первое место - Lada Vesta с результатом 9035 экземпляров. Второе место занимает Lada Granta, тираж которой составил всего 7231 автомобиль, третье место - Lada Largus с 5037 покупателями.

Год АвтоВАЗ планирует закончить с позитивной динамикой, о чём сообщил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

С 1 декабря 2021 года АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд Lada: подорожание составило от 8 до 40 тысяч рублей.

#Lada