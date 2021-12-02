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02.12.2021,  
10:16
Текст:  Антон Валагин

Противотанковой ракетой "Хризантема" вооружат вертолеты

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

После модернизации одна из самых мощных в мире противотанковых ракет, 9М123М "Хризантема" войдет в арсенал ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М.

Фото: Холдинг "Технодинамика"
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- Ведется модернизация "Хризантемы", - подтвердил ТАСС генеральный конструктор КБ машиностроения Валерий Кашин.

Ракета была создана в СССР и стала одним из самых мощных противотанковых комплексов в мире. Два канала наведения: радиолокационный и лазерный, - сделали "Хризантему" всепогодным и всесуточным оружием. Также благодаря им одна установка может атаковать одновременно две цели. Кумулятивная боевая часть способна пробить метровую броню за динамической защитой.

До сего времени единственным штатным носителем ракет была одноименная боевая машина на базе БМП-3. По оценкам экспертов, две таких самоходки при правильном размещении и использовании могут остановить танковый батальон.

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