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02.12.2021 15:24
Рубрика: Власть

Путин: Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин призвал спрашивать "по закону, жестко" с тех, кто подвергает смертельному риску шахтеров.

На совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства отметил, что шахтерский труд связан с повышенной опасностью. "Вместе с тем, недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты", - указал он. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
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"И собственников, - добавил Путин. - Тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко".

Президент на совещании намерен провести ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии на шахте "Распадская". Тогда, напомнил он, речь шла о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях. "Очевидно, что потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера", - заключил Владимир Путин.

Власть Работа власти Президент Аварии на шахтах РГ-Видео

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