Липецкая семья отравилась консервированными грибами

В отделение токсикологии липецкой областной больницы поступила семья из трех человек: 52-летняя женщина и двое мужчин, 26 и 30 лет. Все они отравились грибами собственного приготовления.

- Они ели консервированные толкачики, которые сами заготовили ранней осенью. Это условно-съедобные грибы, ими можно отравиться при неправильной термической обработке, - рассказали Gorod48 в больнице. Медики добавили, что состояние пациентов напоминает и отравление бледной поганкой.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет.