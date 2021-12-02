Доктор философских наук Семен Экштут рассказал о своей новой книге на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая проходит в Москве в Гостином дворе. Она продлится до 6 декабря.

Экштут - один из лучших исследователей архивов в нашей стране. Именно работа с историческими документами, в том числе, для публикаций "Родины", подтолкнула его написать книгу.

- Множество архивных трудов готовились на протяжении многих лет. Трудов, которые меняют наше восприятие прошлого. Вот почему так важно рассказать не просто о документах, но и о людях, - говорит Семен Экштут.

Название новой книги - "Если выпало в империи родиться" - это поэтическая строфа Иосифа Бродского. В стихотворении "Письма римскому другу" этот отрывок звучит так:

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,

но с куриными мозгами хватишь горя.

Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции у моря...

Книга Экштута - это исследование жизни в Российской империи в разное время. Это ответы на вопросы, что такое служба империи и служба Отечеству? Совпадало ли это в различные исторические периоды? Почему одни исправно служили империи, а другие становились оппозиционерами?

Автор рассказывает о судьбах многих соотечественников. Отвечая на вопрос одного из журналистов на презентации, история какого героя его наиболее впечатлила, Экштут признался, что не может выделить кого-то одного: "Судьбу каждого человека, о котором пишу в книге, пропустил через сердце".

Говоря об истории страны в историях людей, автор книги напомнил слова создателя "Истории Государства Российского" Николая Карамзина - вскоре будет 255 лет со дня его рождения. "Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится", - писал Карамзин.

Его слова открывают каждый номер "Родины", которая всегда старается удивлять самыми актуальными новостями из прошлого. То же можно сказать и о книге "Если выпало в империи родиться".

Приобрести ее можно на сайте издательства "Историческая литература"