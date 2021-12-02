На островах Итуруп и Кунашир закончился бензин

Новости

В новой Москве подорожали квартиры 12:28
В ПФР напомнили о доплате к пенсии в размере 2 тысяч рублей 12:26
Володин и Лукашенко обсудили законы в рамках союзных программ 12:18
Из шахты "Листвяжной" подняли тела еще двух погибших 12:17
В Санкт-Петербурге мошенник снял со счетов граждан 12 миллионов рублей 12:12
Навальный выплатил 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана 11:51
Север Франции будет патрулировать самолет Frontex 11:44
Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов 11:21
Больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой 11:11
Лукашенко рассказал о предстоящих военных учениях Беларуси и РФ 11:08
Вышел трейлер масштабной военной драмы "Крылья над Берлином" 11:06
Ольга Любимова наградила лучшие детские школы искусств и их преподавателей 11:03
Аналитики предсказали уход молодежи из Facebook в 2022 году 11:00
В Минздраве пояснили, почему беременным не дают медотвод от прививки 10:52
Власти увеличили выплаты семьям пострадавших и погибших на "Листвяжной" 10:50
Парад планет и комета: Что и когда можно будет увидеть в небе на Урале 10:46
Военные Юга России передали медикам регионов 215 тонн кислорода 10:38
В России хотят ввести новый штраф для водителей 10:30
Шеф Пентагона обвинил КНДР в дестабилизации региона 10:22
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины 10:21
Противотанковой ракетой "Хризантема" вооружат вертолеты 10:16
В Москве Audi A6 арестовали за долги по штрафам 10:09
В Москве клинику опечатали за массовые нарушения при вакцинации от COVID 10:01
Эксперты назвали города с самым быстро дорожающим жильем 09:59
NASA: Астероид диаметром свыше 300 метров приблизится к Земле 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

На островах Итуруп и Кунашир закончился бензин

Текст: Александр Филимоненко

Жители Итурупа и Кунашира остались без бензина из-за шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрации островных муниципалитетов.

Сухогруз с углем затонул в Японском море из-за шторма

По словам первого вице-мэра Южно-Курильского района Юрия Болдова, танкер из Владивостока задерживается из-за непогоды, подход судна ожидается через два-три дня. Подобные ситуации с бензином на Кунашире бывают, но не часто.

Представитель поставщика топлива Дмитрий Заболонский рассказал, что проблема связана с танкером. Судно "Русский Восток" сейчас находится в ремонте. Бензин впервые везет "Ерофей Хабаров".

"Судно из-за задержки в несколько дней вышло только вчера, на нем и находится бензин - 37 тонн. Дня через четыре ориентировочно оно будет в Южно-Курильске, все зависит от погодных условий", - уточнил Дмитрий Заболонский.

По данным областного минэнерго, на островах сейчас есть дизельное топливо. На Итурупе ближайшая партия бензина ожидается до 18 декабря, а на Кунашире - через два-три дня. Автомобили спецслужб в обоих районах обеспечены необходимым топливом.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов
Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19
В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на 50 млрд долларов
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"
Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем
Прокуратура и полиция нашли действенный способ воздействия на автоблогеров-хулиганов