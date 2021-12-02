На островах Итуруп и Кунашир закончился бензин

Жители Итурупа и Кунашира остались без бензина из-за шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрации островных муниципалитетов.

По словам первого вице-мэра Южно-Курильского района Юрия Болдова, танкер из Владивостока задерживается из-за непогоды, подход судна ожидается через два-три дня. Подобные ситуации с бензином на Кунашире бывают, но не часто.

Представитель поставщика топлива Дмитрий Заболонский рассказал, что проблема связана с танкером. Судно "Русский Восток" сейчас находится в ремонте. Бензин впервые везет "Ерофей Хабаров".

"Судно из-за задержки в несколько дней вышло только вчера, на нем и находится бензин - 37 тонн. Дня через четыре ориентировочно оно будет в Южно-Курильске, все зависит от погодных условий", - уточнил Дмитрий Заболонский.

По данным областного минэнерго, на островах сейчас есть дизельное топливо. На Итурупе ближайшая партия бензина ожидается до 18 декабря, а на Кунашире - через два-три дня. Автомобили спецслужб в обоих районах обеспечены необходимым топливом.