При обрушении породы на руднике в Приморье пострадал человек

На руднике "2-й Советский" в городе Дальнегорске обрушилась порода, пострадал один человек, сообщает пресс-служба Главка МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение об обрушении куска породы поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 03.45 по местному времени. В 03-51 группа горноспасателей приехала на место.

В руднике находилось 16 человек, четверо из которых - на аварийном участке. Пострадал один из них. Спасатели наши его и оказали доврачебную помощь, подняли на поверхность и передали врачам скорой.

Работы на аварийном участке прекращены.