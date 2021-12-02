Смарт-колонки - самые популярные устройства для "умного дома" у хабаровчан

Новости

Эстонский военный контингент выдвинулся в Польшу 09:27
В Иркутске приземлился самолет с отказавшей электроникой 09:16
Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" 09:07
В Приморье закрыли "китовую тюрьму" 08:38
Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь 08:37
Эксперт дала советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду 08:24
Вирусолог оценил, как мутации в "омикроне" влияют на эффективность вакцин 08:13
Гинцбург: "Спутник Лайт" и назальную вакцину можно использовать вместе 07:50
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19 07:45
В США выявлен первый заразившийся штаммом "омикрон" 07:25
В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на 50 млрд долларов 06:36
Школьников Биробиджана перевели на удаленку из-за COVID-19 06:28
СМИ: Макрон в частной беседе назвал британского премьера "клоуном" 06:05
Германия ужесточит меры по борьбе с коронавирусом 05:32
В Хабаровском крае снегопад нарушил работу двух аэропортов 05:32
В Австрии хирурга оштрафовали за ампутацию не той ноги 05:20
Мордовия отдала часть земель нижегородскому Сарову 05:09
Гинцбург рассказал о составе детской вакцины от коронавируса 04:30
Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты 04:17
В Забайкалье разрешили работу детских центров и спортивных секций 03:59
В Москву прибыли все три самолета с эвакуированными из Афганистана 03:42
Сухогруз с российским углем затонул в Японском море 02:57
В США россиянин Гричишкин получил пять лет тюрьмы за киберпреступления 02:30
В Турции на фоне рекордного падения лиры сменили министра финансов 02:10
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту" 01:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 09:18

Смарт-колонки - самые популярные устройства для "умного дома" у хабаровчан

С начала этого года спрос на товары для "умного дома" в хабаровской сети МегаФон Ритейл вырос на 13% в штуках и на 17% - в деньгах. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существенное влияние на популярность устройств для "умного дома" оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре - в период нерабочих дней.

"По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для "умного дома" до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для "умного дома" еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста", - комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления "умным домом" был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Хабаровском крае - 69%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую за год вырос на 43,8%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (21%) и JBL Link Portable (15%).

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,5%. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 5,5%. В этих категориях хабаровчане выбирают продукцию Яндекса и Xiaomi. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой - Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для "умного дома" в Хабаровском крае выросла на 14%? достигнув 5 225 рублей. Покупатели предпочитают выбирать "умную технику" в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 77% продаж, против 23% - в интернет-магазине.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19
Косачев: Гипертрофированное самомнение превращает НАТО в угрозу человечеству
В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на 50 млрд долларов
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"