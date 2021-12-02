Смарт-колонки - самые популярные устройства для "умного дома" у хабаровчан

С начала этого года спрос на товары для "умного дома" в хабаровской сети МегаФон Ритейл вырос на 13% в штуках и на 17% - в деньгах. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для "умного дома" оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре - в период нерабочих дней.

"По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для "умного дома" до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для "умного дома" еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста", - комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления "умным домом" был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Хабаровском крае - 69%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую за год вырос на 43,8%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (21%) и JBL Link Portable (15%).

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,5%. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 5,5%. В этих категориях хабаровчане выбирают продукцию Яндекса и Xiaomi. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой - Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для "умного дома" в Хабаровском крае выросла на 14%? достигнув 5 225 рублей. Покупатели предпочитают выбирать "умную технику" в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 77% продаж, против 23% - в интернет-магазине.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"