В Магадане объявили режим повышенной готовности из-за циклона

Режим повышенной готовности из-за сильного ветра до 30 метров в секунду и снегопада объявили в Магадане. Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии города, на очистке улиц от снега и накатов задействованы задействовано 58 единиц техники и 49 специалистов.

"Все меры приняты, люди предупреждены о вероятности возникновения чрезвычайной ситуации, спасатели патрулируют город, смотрят, где что происходит и направляют сведения в коммунальную службу", - отметил представитель департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности Магадана.

Циклон обрушился также на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов, а также на Хасынский, Тенькинский, Ягоднинский и местами Ольский городские округа.

Кроме того, в регионе объявили лавинную опасность. По информации регионального главка МЧС, спасатели на снегоходах патрулируют лавиноопасные районы и горнолыжные склоны, чтобы не допустить происшествий.

Задерживаются два самолета из Омсукчана и Эвенска, вылет рейсов в эти населенные пункты из Магадана перенесли на пятницу.

Для школьников с первого по 11 классы на время непогоды установили свободное посещение занятий.