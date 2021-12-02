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02.12.2021 06:24
Рубрика: Общество

В Магадане объявили режим повышенной готовности из-за циклона

Текст: Дина Непомнящая

Режим повышенной готовности из-за сильного ветра до 30 метров в секунду и снегопада объявили в Магадане. Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии города, на очистке улиц от снега и накатов задействованы задействовано 58 единиц техники и 49 специалистов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Первый зимний день отметился сильными снегопадами и метелями

"Все меры приняты, люди предупреждены о вероятности возникновения чрезвычайной ситуации, спасатели патрулируют город, смотрят, где что происходит и направляют сведения в коммунальную службу", - отметил представитель департамента по делам ГОЧС и пожарной безопасности Магадана.

Циклон обрушился также на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов, а также на Хасынский, Тенькинский, Ягоднинский и местами Ольский городские округа.

Кроме того, в регионе объявили лавинную опасность. По информации регионального главка МЧС, спасатели на снегоходах патрулируют лавиноопасные районы и горнолыжные склоны, чтобы не допустить происшествий.

Задерживаются два самолета из Омсукчана и Эвенска, вылет рейсов в эти населенные пункты из Магадана перенесли на пятницу.

Для школьников с первого по 11 классы на время непогоды установили свободное посещение занятий.

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