Военнослужащего из Приморья осудили за кражу продуктов на 2,7 млн

Уссурийский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого признали виновным в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления.

Как говорится в материалах уголовного дела, в апреле прошлого года начальник продовольственной службы одной из войсковых частей, воспользовавшись служебным положением, украл почти 4,3 тысячи индивидуальных пайков стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Суд лишил мужчину звания майора и отправил в колонию общего режима на шесть лет.