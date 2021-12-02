Житель Хабаровского края признался в убийстве из-за снов с жертвой

Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор 47-летнему рецидивисту, которого обвиняли в убийства человека, находившегося в беспомощном состоянии.

Установлено, что в ноябре 2017 года фигурант дела и его жена жили в доме по проспекту Московскому в Комсомольске-на-Амуре. С ними проживал мужчина 1949 года рождения. Супруги приняли решение ухаживать за ним из-за его плохого физического состояния.

В ночь на 16 ноября 2017 года между мужем и женой вспыхнула ссора. В нее вмешался инвалид. В это время обвиняемый готовил - держал в руке кухонный нож. Он подошел к лежащему на полу мужчине и ударил его ножом в область живота, из-за чего тот погиб. Убийца унес тело в подвал дома и закопал.

Однако позже он написал явку с повинной.

"Пояснил, что обратиться в правоохранительные органы его побудили сновидения, в которых видел потерпевшего, и чувство совести", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в колонии особого режима.