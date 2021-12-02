Губернатор Прикамья поручил предотвратить акты вандализма на остановках

В Перми прошло совещание между различными ведомствами в отношении павильонов на остановках общественного транспорта. Его провел глава региона Дмитрий Махонин.

В частности, здесь обсуждалась проблема нанесения рисунков и надписей на этих комплексах, а также на стенах многоквартирных зданий. Кроме того, на совещании поднимался вопрос о наказании тех, кто подобными действиями портит внешний облик домов и остановок.

- Несмотря на то, что граффити уже много лет признаны отдельным видом искусства, однако не всегда эти рисунки несут в себе культурную ценность, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Поэтому сейчас нужно предпринимать действия, чтобы свести к минимуму их нанесение на различных объектах, в том числе и на недавно отремонтированных жилых зданиях и остановочных комплексах.

По сведениям администрации Перми, в городе сейчас имеется 1183 остановки общественного транспорта, из них около восьмисот оборудованы навесами или представляют из себя остановочные павильоны. В краевом центре зафиксированы десятки случаев, когда их портят, ломают, разрисовывают или клеят объявления. На восстановление только остановок в Свердловском районе Перми в этом году выделено около двух миллионов рублей. Также нуждаются в починке и приведении в нормативный вид остановочные павильоны в Закамске и Орджоникидзевском районе. Для этого нужно еще три миллиона рублей.

Городские власти полагают, что эти деньги можно было бы использовать на другие цели, например, решить вопросы по благоустройству. Но пока приходится тратить их на ремонт остановок.

Представитель правоохранительных органов Алексей Туров доложил, что в ноябре зафиксировано 44 сообщения о появлении граффити. Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами и подростками о недопущении нанесения рисунков на городские объекты. Патрульно-постовая служба и дорожно-патрульная служба ориентированы на выявление и пресечение граффити и повреждение остановок.

Между тем нарушителей общественного порядка могут привлечь к административной и уголовной ответственности.