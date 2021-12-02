В Оренбуржье на главу бюро судмедэкспертизы завели второе дело

Руководитель бюро судмедэкспертизы Оренбургской области стал фигурантом второго уголовного дела. Его подозревают в крупном хищении средств, принадлежащих подведомственной организации.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, деньги были похищены обвиняемым в период с марта по ноябрь текущего года. Преступление совершено путем обмана в составе группы лиц. По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения".

Напомним, накануне стало известно о том, что главный судмедэксперт области задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, на территории отдела целый год действовал подпольный бизнес.

Сейчас оба дела соединены в одно производство. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу.