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02.12.2021 19:25
Рубрика: Власть

На обеспечение жильем детей-сирот Мордовии потребуется 1,5 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова

Для того чтобы полностью обеспечить квартирами бывших воспитанников детдомов и интернатов Мордовии потребуется порядка 1,5 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
На Ямале студенты из числа детей-сирот сами распорядятся средствами господдержки

Об этом заявил и.о. министра финансов РМ Сергей Тюркин на состоявшейся накануне сессии депутатов Госсобрания региона.

- В текущем году впервые за несколько лет республиканский бюджет выделил дополнительно 26 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот. На эти средства приобретено 24 квартиры для данной категории, - уточнил докладчик. - В проекте бюджета-2022 также предусмотрен рост финансирования на эти цели.

По словам Тюркина, сейчас прорабатывается вопрос с Минфином РФ о возможности выделения средств федерального бюджета для решения этой проблемы.

Напомним, что руководством страны поставлена задача закрыть очередь на жилье среди детей-сирот до конца 2024 года.

Кстати

Размер доходной части бюджета Мордовии составил 46,386 миллиарда рублей, расходной - 46,291 миллиарда. Согласно приказу Минфина России, в 2021-2013 годах регион получил "передышку" по выплате госдолга. Благодаря этому, а также за счет получения дополнительных доходов расходная часть бюджета выросла на 951,5 миллиона рублей. Эти средства решено направить на рост зарплаты, погашение кредиторской задолженности и переселение граждан из аварийного жилья.

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