Ульяновских врачей заподозрили в фальсификации справок о вакцинации

В изготовлении и выдаче поддельных справок о вакцинации от COVID-19 подозревают четырех врачей медучреждения ГУЗ "Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП) имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова". По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области.

На основании этих фальшивок ложные данные вносились в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ.

По версии следствия медицинские работники, действуя в составе организованной группы, организовали представление в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области ложных сведений о количестве граждан, прошедших диспансеризацию.

1 декабря в медцентре и по месту жительства подозреваемых прошли обыски. Изъята документация, проведен допросов фигурантов.

Ранее сообщалось о задержании двух ульяновских медиков за подделку 500 прививок от COVID-19.