В Перми наркоторговцев осудили за сбыт четырех килограммов героина

В Прикамье сотрудники ФСБ пресекли канал сбыта крупной партии наркотиков. Из незаконного оборота изъято четыре килограмма кокаина.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, в отношении двух участников преступной группы были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Суд признал обвиняемых виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 12 лет и 10 месяцев до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, осужденные должны будут выплатить штраф в размере 250 и 650 тысяч соответственно.