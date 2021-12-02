АО "Транснефть - Западная Сибирь" подтвердила компетентность всех лабораторий контроля качества нефти

Все шесть аккредитованных аналитических лабораторий контроля качества нефти АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошли процедуру подтверждения компетентности со стороны Федеральной службы по аккредитации.

В лабораториях внедрена и успешно действует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), разработанная специалистами ПАО "Транснефть" и ООО "Транснефть - Технологии".

Данная система позволяет полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству нефти с соблюдением положений регламентов и требований нормативных документов.

Процедура подтверждения компетентности проводилась сотрудниками Федеральной службы по аккредитации. Государственные эксперты проверили квалификацию и знания персоналом нормативной документации по методам испытаний и обработки результатов. Также была дана положительная оценка уровню материально-технической оснащенности лабораторий. Современное оборудование позволяет выполнять полный спектр приемо-сдаточных и периодических испытаний нефти при проведении учетных операций.

По итогам проверки всем аналитическим лабораториям было выдано положительное заключение о соответствии действующим критериям аккредитации в полном объеме.

В настоящее время в АО "Транснефть - Западная Сибирь" ведется дальнейшая работа по развитию функционала ЕЛИС и внедрению нового программно-аппаратного комплекса программы. В аналитических лабораториях будет расширен перечень оборудования, интегрированного в систему для автоматической передачи сигнала с прибора в ЕЛИС. Это, в свою очередь, даст возможность в полном объеме заменить ручные методы проведения испытаний автоматизированными.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"