ООО "Транснефть - Восток" завершило перевооружение ЛЭП в Иркутской области

ООО "Транснефть - Восток" завершило техническое перевооружение трех участков вдольтрассовых воздушных линий электропередачи (ВЛ-10 кВ) общей протяженностью более 660 км.

Работы проводились на трассах магистральных нефтепроводов Красноярск - Иркутск и ВСТО с февраля текущего года в рамках программы технического перевооружения производственных объектов. Цель - повышение надежности энергоснабжения линейных сооружений, средств электрохимической защиты и системы телемеханики трубопроводов.

Выполнена замена 3,5 км кабельных линий на современные, с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабельные линии отличаются высокой отказоустойчивостью, широким диапазоном эксплуатационных температур и длительным сроком службы.

На опорах ВЛ установлены более 160 новых линейных разъединителей. С целью исключения аварийных ситуаций, связанных с внешними воздействиями, высоковольтные линии были оснащены специальными средствами для защиты от грозовых перенапряжений, а также оборудованы птицезащитными устройствами.

Фото: ООО "Транснефть - Восток"

Техническое перевооружение объектов энергетической инфраструктуры является одним из важных направлений деятельности по обеспечению высокого уровня экологической и промышленной безопасности производственных объектов ООО "Транснефть - Восток".

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"