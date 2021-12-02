В Сибири завели дела о сбыте фиктивных сертификатов о вакцинации

Полиция Новосибирска возбудила уголовные дела по двум фактам сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Преступные действия были раскрыты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Новосибирску. Как выяснили правоохранители, в одном из медучреждений города официальные документы о якобы пройденной вакцинации сбывались людям, фактически не ставившим прививки от коронавируса.

Каждый сертификат обходился "пациентам" в 10 тысяч рублей. При этом заведомо ложные сведения о вакцинации вносились в государственную информационную систему.

Уголовные дела были возбуждены по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Полицейские устанавливают круг лиц, участвовавших в схеме реализации фиктивных сертификатов, и работают над выявлением аналогичных случаев.