Петербург вышел на плато по госпитализации больных с коронавирусом

Петербург достиг плато по числу фактов госпитализации в ковидные стационары. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.

Ежедневно в инфекционные отделения петербургских больниц и госпиталей поступает около 350-400 человек. Данная ситуация, по оценкам председателя комздрава Дмитрия Лисовца, оценивается как плато.

Сейчас в Петербурге развернуто около восьми тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них 42 процента пустуют. Согласно справке об эпидемиологической обстановке в городе, подготовленной оперативным штабом, сейчас в реанимации находится 571 пациент, 289 человек подключены к аппарату ИВЛ.

Ранее о стабилизации обстановки с заболеваемостью заявляли другие подразделения Смольного. Благодаря этому в Петербурге почти на месяц перенесли введение QR-кодов в кафе и непродовольственных магазинах.