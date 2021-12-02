В Санкт-Петербурге мошенник снял со счетов граждан 12 миллионов рублей

Мошенник незаметно установил на потолке в одном из торговых центров Санкт-Петербурга скрытую камеру. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эта камера была направлена на клавиатуру находящегося в помещении банкомата. Она могла фиксировать вводимые клиентами пин-коды и передавать их по мобильной связи в интернет.

В сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт. Полученная информация позволяла изготавливать дубликаты карт и снимать деньги со счетов.

Таким образом были ограблены более 100 граждан, которые потеряли свыше 12 миллионов рублей. Похищенные деньги переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюту.

Одного из организаторов этой криминальной схемы задержали сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на железнодорожном вокзале Новосибирска после прибытия из Санкт-Петербурга. Им оказался 27-летний житель Новосибирска. Задержанный взят под стражу.