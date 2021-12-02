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02.12.2021 17:39
Рубрика: Культура

Алексей Логвиненко принял участие в открытии памятника маршалу Баграмяну

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону появился новый памятник истории: в школе №22 состоялось открытие бюста дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну. Торжественная церемония приурочена к 124-й годовщине со дня рождения прославленного полководца и 80-летию со дня первого освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Отдать дать уважения талантливому военачальнику пришел глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, представители депутатского корпуса, а также ветераны Великой Отечественной войны, родные прославленного полководца и юнармейцы.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко встретился с турецкой делегацией из Анталии

В парадном карауле у памятника маршалу Баграмяну стояли солдаты из роты почетного караула при штабе Южного военного округа.

Как сказал Алексей Логвиненко, в городе чтят и помнят прославленного маршала, именем Ивана Баграмяна названа улица в Ворошиловском районе города, в его честь открыт бюст в парке "Дружба". Имя Героя носит и новая школа №22.

- Этот выдающийся советский военачальник всей своей жизнью показал, что значит преданно служить своей Родине, Отечеству и советскому народу. Наш священный долг с гордостью пронести память обо всех героях и событиях Великой Отечественной войны, воспитать в сознании наших детей любовь к Родине и преданность своему Отечеству, - сказал он.

Отметим, что памятник Ивану Христофоровичу Баграмяну создан скульптором Нерсесом Киракосяном за счет внебюджетных средств при поддержке региональной общественной организации "Нахичеванская-на-Дону армянская община".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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