Алексей Логвиненко принял участие в открытии памятника маршалу Баграмяну

Отдать дать уважения талантливому военачальнику пришел глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, представители депутатского корпуса, а также ветераны Великой Отечественной войны, родные прославленного полководца и юнармейцы.
В парадном карауле у памятника маршалу Баграмяну стояли солдаты из роты почетного караула при штабе Южного военного округа.
Как сказал Алексей Логвиненко, в городе чтят и помнят прославленного маршала, именем Ивана Баграмяна названа улица в Ворошиловском районе города, в его честь открыт бюст в парке "Дружба". Имя Героя носит и новая школа №22.
- Этот выдающийся советский военачальник всей своей жизнью показал, что значит преданно служить своей Родине, Отечеству и советскому народу. Наш священный долг с гордостью пронести память обо всех героях и событиях Великой Отечественной войны, воспитать в сознании наших детей любовь к Родине и преданность своему Отечеству, - сказал он.
Отметим, что памятник Ивану Христофоровичу Баграмяну создан скульптором Нерсесом Киракосяном за счет внебюджетных средств при поддержке региональной общественной организации "Нахичеванская-на-Дону армянская община".