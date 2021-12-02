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2 декабря 2021 г.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.10.2021 № 362 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования"

Дата подписания 29 октября 2021 г.
Опубликован 2 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 30.11.2021 № 66129

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.11.2021 г.

Вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Министерства энергетики РФ от 23.07.2015 № 497 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования" (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2015, регистрационный № 39365) с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики РФ от 17.10.2016 № 1081 (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2016, регистрационный № 442884).

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.10.2021 № 362
(pdf, PDF, 3.2 Мб)