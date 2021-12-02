Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 19.08.2021 № 221 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам водопользования"

Новости

Минцифры: Каждый 20-й звонок с неизвестного номера - мошеннический 15:35
В Госдуме поддержали заявление Лаврова о Минских соглашениях 15:26
Липецкая семья отравилась консервированными грибами 15:24
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках из-за снега с дождем 15:22
Для пострадавших от стихийных бедствий могут ввести кредитные каникулы 15:20
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 15:15
В Москве состоится конференция по лизингу 15:14
Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за "омикрона" 15:07
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом 15:06
Транспортный коридор "Север-Юг" запустят к 2024 году 15:01
Роспотребнадзор: Коронавирус обретает сезонный характер 14:58
В Москве ребенка ударило током в фитнес-клубе 14:52
Холдинг Алишера Усманова вышел из капитала VK 14:48
Володин назвал ситуацию с мигрантами на границе Беларуси делом всей Европы 14:47
Астрахань предложила использовать свой порт для экспорта Беларуси 14:43
Путин и Лукашенко могут встретиться до конца года 14:40
Лавров пояснил неприемлемость расширения НАТО на восток 14:26
В Нижегородской области создадут "Квантовую долину" 14:26
Депутаты Союзного государства призвали Запад принять меры в связи с миграционным кризисом 14:25
Наталья Сергунина: В рамках Всемирной выставки в Дубае начался фестиваль Moscow Gastronomic Week 14:18
Песков подтвердил приглашение СМИ-иноагентов на пресс-конференцию Путина 14:15
В Кремле рассказали о сдерживании инфляции 14:10
В Греции зарегистрирован первый случай инфицирования штаммом "омикрон" 14:07
Песков объяснил низкие цены на газ для Беларуси 13:59
Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал пятую ничейную партию матча 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 декабря 2021 г.

Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 19.08.2021 № 221 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам водопользования"

Дата подписания 19 августа 2021 г.
Опубликован 2 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 30.11.2021 № 66114

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.11.2021 г.

Вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Минприроды России от 22.05.2014 № 225 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам водопользования" (зарегистрирован Минюстом России 03.10.2014, регистрационный № 34242), с изменениями, внесенными приказами Минприроды России от 20.11.2015 № 490 (зарегистрирован Минюстом России 04.12.2015, регистрационный № 39969), от 17.11.2017 № 611 (зарегистрирован Минюстом России 24.01.2018, регистрационный № 49753).

Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 19.08.2021 № 221
(pdf, PDF, 5.6 Мб)