Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 19.08.2021 № 221 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам водопользования"

Зарегистрирован 30.11.2021 № 66114

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.11.2021 г.

Вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Минприроды России от 22.05.2014 № 225 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам водопользования" (зарегистрирован Минюстом России 03.10.2014, регистрационный № 34242), с изменениями, внесенными приказами Минприроды России от 20.11.2015 № 490 (зарегистрирован Минюстом России 04.12.2015, регистрационный № 39969), от 17.11.2017 № 611 (зарегистрирован Минюстом России 24.01.2018, регистрационный № 49753).