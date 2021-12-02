Постановление правительства Тюменской области от 2 декабря 2021 года № 745-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В преамбуле и пункте 2 слова "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций" заменить словами "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

2. В преамбуле слова "постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 04.04.2020 № 4 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области"," исключить.

3. В подпункте 4.2 пункта 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4.2. пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, а гражданам, в том числе членам экипажа воздушного судна, прибывающим из Египта, Гонконга, ЮАР и других африканских стран - по прибытии в аэропортах "Рощино", "Ремезов". До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).";

абзац второй дополнить словами ", за исключением граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации из Египта, Гонконга, ЮАР и других африканских стран".

4. В абзаце первом подпункта 5.1 пункта 5 слово "осуществляющим" заменить словом "осуществляющих".

5. В абзаце первом пункта 9 слова "(за исключением предприятий, указанных в пункте 24 настоящего постановления)" исключить.

6. В пункте 21:

в абзацах первом и четвертом слова "в пунктах 22, 23" заменить словами "в пунктах 22-24";

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"В случае отсутствия у гражданина QR-кода или медицинских документов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, посещение гражданами объектов, указанных в пунктах 22-24 настоящего постановления, допускается при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.".

7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. С 3 декабря 2021 года ограничения, установленные пунктом 21 настоящего постановления, применяются в отношении следующих объектов:

аквапарков, СПА-комплексов, саун, термальных источников, банно-оздоровительных комплексов, бань, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

в будние дни с 18.00, в выходные и праздничные дни - торговых, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов, розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, торговых объектов общей площадью:

- от 4000 квадратных метров в городских округах город Тюмень и город Тобольск;

- от 3500 квадратных метров в городском округе город Ишим;

- от 3000 квадратных метров в городском округе город Ялуторовск;

- от 2500 квадратных метров в городе Заводоуковске Заводоуковского городского округа.".

8. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. С 24 декабря 2021 года ограничения, установленные пунктом 21 настоящего постановления, применяются в отношении следующих объектов:

ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов;

салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских;

баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха;

предприятий общественного питания, за исключением:

- предприятий общественного питания по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, обслуживанию на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания;

- предприятий общественного питания по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях;

- предприятий общественного питания придорожного сервиса, осуществляющих обслуживание участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;

- предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и предоставляющие услуги питания потребителям гостиничных услуг.".

9. Пункты 28, 29 признать утратившими силу.

Губернатор области А.В.Моор







