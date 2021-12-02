Умер гуру электронной и экспериментальной музыки Элвин Лусье

1 декабря скончался американский композитор и звуковой художник Элвин Лусье, один из самых новаторских и нестандартных современных музыкантов. Лусье был гуру минимализма, концептуализма, а также электроакустической и электронной музыки. При этом последнего термина старательно, избегал, акцентировав, что сам свою музыку считает экспериментальной и компьютерной обработкой не пользуется принципиально.

Alvin Lucier sitting in a garden.



RIP Alvin Lucier (1931 - 2021) pic.twitter.com/IBaEhH68NK — composers doing normal shit (@NormalComposers) December 1, 2021

Титану было 90 лет. О его смерти сообщает SlippeDisc со ссылкой на бывшую супругу музыканта, автора видеоинсталляций Мэри Лусье.

Элвин Лусье родился в 1931 году в Нью-Гемпшире. Закончил Йельский и Брандейский университеты. В 50-х был учеником - в том числе - Аарона Копленда (Каплана), выдающегося композитора и пианиста, автора, среди прочего, музыки к экранизации "О мышах и людях" 1939-го. Учился по выигранной стипендии в Риме. Что естественно-дежурно для такого рода музыкантов, попал под влияние Джона Кейджа. И всё заверте…

В прошлом году на русском языке вышла книга Лусье "Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке", составлена на основе лекций, которые он читал в Уэслианском университете в течение сорока лет.