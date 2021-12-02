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02.12.2021,  
10:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Уникальные вертолеты-мишени поступят в войска в 2022 году

Фото: Холдинг "Технодинамика" Фото: Холдинг "Технодинамика"
Фото: Холдинг "Технодинамика"

Беспилотные вертолеты-мишени поступят в ВКС РФ в следующем году. Подобный беспилотник не имеет аналогов в России.

Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Технодинамика", входящего в Ростех, пишет ТАСС. В составе комплекса - беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, его масса более 300 килограммов, наземный пункт управления, средства обслуживания комплекса и другое оборудование.

Как отмечают разработчики, вертолет-мишень может находиться в воздухе до двух часов, его максимальная высота - 2,5 километра. Дальность радиосвязи - 100 километров. Беспилотник будут использовать для имитации малоскоростных дронов и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений.

"РГ" уже писала о том, что первая партия многофункциональных беспилотных авиационных комплексов вертолетного тип поступила в ВКС России в конце 2020 года.

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