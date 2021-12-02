Уникальные вертолеты-мишени поступят в войска в 2022 году

Беспилотные вертолеты-мишени поступят в ВКС РФ в следующем году. Подобный беспилотник не имеет аналогов в России.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Технодинамика", входящего в Ростех, пишет ТАСС. В составе комплекса - беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, его масса более 300 килограммов, наземный пункт управления, средства обслуживания комплекса и другое оборудование.

Как отмечают разработчики, вертолет-мишень может находиться в воздухе до двух часов, его максимальная высота - 2,5 километра. Дальность радиосвязи - 100 километров. Беспилотник будут использовать для имитации малоскоростных дронов и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений.

"РГ" уже писала о том, что первая партия многофункциональных беспилотных авиационных комплексов вертолетного тип поступила в ВКС России в конце 2020 года.