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Альфонсо Куарон снимет сериал с Кейт Бланшетт

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    03.12.2021, 10:08
Текст:   Анастасия Николаева

Стриминговый сервис Apple TV+ заказал Альфонсо Куарону сериал "Все совпадения случайны" (Disclaimer). Дата выхода и количество серий пока не сообщается. Режиссер также напишет сценарий к шоу. Это его первая подобная работа для Apple TV+ после подписания соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает разработку сериалов эксклюзивно для ресурса.

В основу сценария лег роман Рени Найти. Главная героиня, известная телевизионная журналистка (Кейт Бланшетт), переезжает в новый дом и находит в прикроватном столике книгу, написанную бывшим владельцем (Кевин Клайн). Во время чтения она понимает, что сюжет основан на событиях ее жизни, о которых, мог знать только один человек, ныне уже покойный.

К съемкам будут привлечены операторы Эммануэль Любецки ("Гравитация", "Выживший") и Брюно Дельбоннель ("Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Темные времена").

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