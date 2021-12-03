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03.12.2021,  
15:16
Текст:  Алексей Моисеев

Армия Индии выбрала башню от БМП-2 для своей колесной бронемашины

Колесная индийская бронемашина Kestrel ("Пустельга") создана для замены устаревших БТР ОТ-64 чехословацкого производства и советских БМП-1.

На нее в разное время устанавливались модули с вооружением различных типов, в том числе необитаемые. Однако, судя по появившимся в Сети видеокадрам, в настоящее время предпочтение отдано башне от выпускающейся в Индии по лицензии российской БМП-2 Sarath ("Колесница Победы").

Такое решение, в принципе, понятно - обеспечивается унификация с достаточно распространенным и хорошо зарекомендовавшим себя в войсках гусеничным образцом, что должно существенно снизить цену в ходе серийного производства. Также облегчится освоение новой техники в войсках.

К тому же установленная 30-мм автоматическая пушка 2А42, несмотря свой возраст, до сих пор является достаточно мощным орудием, созданным для уничтожения различных целей.

Так, легкобронированные объекты, вроде БМП, бронетранспортеров, артиллерийских и зенитных самоходок, могут поражаться на дальностях до 1500 метров, низколетящие самолеты и вертолеты, беспилотники - на 2000-2500 метров, а живая сила противника - на 4000 метров. Темп стрельбы: от 200 до 550 выстрелов в минуту. Начальная скорость бронебойных боеприпасов - 970 - 1120 метров в секунду. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТ с прицельной дальностью 1500 метров.

Смонтированная на крыше доработанная пусковая установка может применять как российские противотанковые управляемые ракеты "Конкурс", так и франко-германские Milan.

Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org
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Интересно, что такие башни еще с 1991 года устанавливали на египетские двухосные БТР Fahd.

Их можно увидеть на одном из вариантов российской боевой машины пехоты К-17, созданной на средней платформе "Бумеранг". Правда, на ней применен модернизированный вариант "Бережок".

Также в 2021 году Минский завод колесных тягачей представил перспективную колесную БМП МЗКТ-690003 Volat V-2 с боевым отделением от "двойки".

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