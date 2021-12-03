Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 3 декабря 2021 года № 4 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID 19) лицам старше 60 лет в Республике Коми по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Коми, Глушкова Людмила Ивановна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Коми сохраняется неблагополучной, значения показателя заболеваемости превышают среднероссийские значения более, чем 1,6 раза.

По данным оперативного эпидемиологического анализа, наиболее высокие значения показателей заболеваемости отмечаются в старших возрастных группах населения, которые увеличились с 42 недели года более, чем на 10 %. Доля пациентов 60 лет и старше с 42 по 47 неделю года составляла 27 - 30 % от количества выявленных больных. Среди умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лица старше 60 лет составляют 84,5 %.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционых болезней", пунктом 66 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Обеспечить с 04.12.2021 года проведение на территории Республики Коми профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Правительству Республики Коми:

3.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации.

3.2. Оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации.

3.3. Организовать проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции.

4. Министерству здравоохранения Республики Коми:

4.1. Организовать и провести в срок до 01.02.2022 года полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации, по эпидемическим показаниям.

4.2. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работников, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления.

4.3. Разработать и утвердить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

4.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований к обеспечению безопасности иммунизации, в том числе при проведении прививок выездными прививочными бригадами.

4.5. Обеспечить достоверный учет лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

4.6. Обеспечить своевременный ввод в Федеральный регистр вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) достоверных сведений о привитых лицах.

4.7. Обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми информации о ходе иммунизации контингентов населения, перечисленных в пункте 1 настоящего Постановления, еженедельно по понедельникам за отчетную неделю (в целом по Республике Коми и в разрезе муниципальных образований).

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и начальникам территориальных отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Республике Коми Л.И.Глушкова







