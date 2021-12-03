Закон Республики Коми от 1 декабря 2021 года № 125-РЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Советом Республики Коми 24 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (далее -Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 21 306 969,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 588 756,9 тыс. рублей; из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 283 115,0 тыс. рублей; прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 398 200,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 21 306 969,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 448 400,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 21 700 610,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 290 706,5 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 423 900,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23 738 244,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 22 968 353,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 304 243,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 432 700,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 22 448 400,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 23 738 244,0 тыс. рублей.

Статья 2. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых в 2022 году, согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по целевым статьям, группам видов расходов на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по целевым статьям, группам видов расходов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме до 2 023 496,6 тыс. рублей.

Установить, что при поступлении в бюджет Фонда средств, предусмотренных пунктами 5 - 10 части 2 настоящей статьи, сверх учтенного объема, общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда увеличивается на сумму дополнительно поступивших доходов.

Установить, что указанные средства предназначены для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми.

2. Нормированный страховой запас формируется (допускается поэтапное формирование) из средств бюджета Фонда. В состав нормированного страхового запаса направляются:

1) субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда;

2) доходы от размещения временно свободных средств;

3) средства, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате применения к страховым медицинским организациям санкций за нарушение обязательств по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в виде уменьшения финансирования страховой медицинской организации;

4) остатки средств (за исключением остатков целевых средств) на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2022 года, не использованные на завершение расчетов за 2021 год;

5) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

6) средства от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

7) целевые средства 2021 года, направленные в доход бюджета Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году в размере подтвержденной потребности для финансового обеспечения соответствующих расходов, в части, подлежащей направлению в состав нормированного страхового запаса;

8) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

9) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

10) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", а также на финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Республики Коми застрахованным в Республике Коми лицам, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Коми лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств, указанных в пункте 6 части 2 настоящей статьи;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

6) дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что доходы, поступившие в бюджет Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом (за исключением целевых средств, доходов, указанных в пункте 2 части 5 настоящей статьи), направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Коми с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что средства, поступающие в бюджет Фонда дополнительно в форме межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования либо от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2022 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются в состав нормированного страхового запаса с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

4. Установить, что средства, поступившие в доход бюджета Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере подтвержденной потребности за 2021 год, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда также являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" и "Межбюджетные трансферты" целевой статьи расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования" в пределах общего объема средств, предусмотренных по указанным видам расходов;

2) поступление средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

Статья 6. Расходы на выполнение функций аппарата органов управления Фонда и норматив на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями на 2022 год

1. Установить, что расходы на выполнение функций аппаратом Фонда предусмотрены на 2022 год в сумме 94 543,2 тыс. рублей.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Коми, на 2022 год в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Коми В.В.Уйба







