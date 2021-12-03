Орбиту МКС скорректируют для уклонения от обломка американской ракеты

Орбиту МКС скорректируют для предотвращения столкновения с обломком американской ракеты Pegasus, запущенной в 1994 году. Маневр назначен на 10:58 мск в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Планируется, что орбиту станции скорректирует грузовой корабль "Прогресс МС-18", его включат на 161 секунду, добавили в Telegram-канале "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с Международной космической станцией в пятницу. Еще чуть ранее мимо МКС прошел фрагмент ракеты-носителя Falcon 9.