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03.12.2021,  
10:25
Текст:  Алексей Брусилов

Первые танки M1A2 Abrams поступят в польскую армию в 2022 году

Танковые подразделения польской армии получат Abrams M1A2SEPv3 уже в следующем году. Речь идет о 28 машинах. Ранее сообщалось, что группа военнослужащих из этого государства находится в США, где проходит подготовку по эксплуатации и боевому применению такой техники.
Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org
Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org

Всего, как ожидается, на территорию Польши в течение трех лет будут доставлены около 250 танков и более 30 единиц техники поддержки, в том числе бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88А2 Hercules.

Большинство образцов планируется сконцентрировать в восемнадцатой механизированной дивизии. Часть отправят в учебные подразделения.

По некоторым сведениям, также на заводе Bumar-Labedy организуют выпуск еще пятисот M1A2SEPv3. Их с 2025 по 2030 годы намерены собирать из поставляемых из-за океана различных компонентов.

В результате успешной реализации таких планов планируется заменить все эксплуатирующиеся в войсках устаревшие советские Т-72М1 и более современные PТ-91.

Фото: ВоенТВ Беларуси / youtube.com
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В то же время списывать технику семейства "Т" полностью не собираются, ее будут поддерживать в боеготовом состоянии на базах хранения.

Что же касается германских Leopard 2, то планов по проведению их дорогостоящей глубокой модернизации пока нет. Поэтому и не исключено, что после полной выработки ресурса эти танки также заменят на Abrams новых партий. Со временем они должны стать основными боевыми машинами польских вооруженных сил.

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