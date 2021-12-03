Посол КНР в Беларуси: демократия - не "кока-кола" с одним вкусом для всего мира

Се Сяоюн рассказал о понимании настоящей демократии в контексте недавно состоявшегося VI Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. Дипломат также подчеркнул, что Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, против необоснованных односторонних санкций и уважает путь развития, выбранный белорусским народом.

Господин посол, пленум привлек широкое внимание международного сообщества. Расскажите, пожалуйста, об основных итогах мероприятия.

Се Сяоюн: В Пекине 8-11 ноября 2021 года успешно состоялся шестой Пленум ЦК КПК. Это значимое мероприятие проведено на важном историческом этапе развития нашей страны - празднования 100-летия основания КПК.

Коммунистическая партия и китайский народ успешно достигли своей цели, намеченной к столетию КПК - всестороннего построения среднезажиточного общества, и сейчас уверенным шагом идут к реализации цели к столетию КНР в 2049 году - всестороннему построению модернизированной социалистической державы.

Важнейшим итогом пленума стало принятие специального документа - решения ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии. В документе подводится итог масштабной деятельности партии, во время которой были борьба, жертвы и созидание, направленные на возрождение китайской нации и ее благополучие. Кроме того, акцент сделан на идеологии, прогрессе и грандиозных достижениях КПК.

В решении также дается разъяснение о том, почему КПК смогла добиться успеха в прошлом и как продолжит делать это в будущем. С точки зрения основных достижений выделяются четыре исторических периода: великую победу в новодемократической революции, завершение социалистической революции и продвижение социалистического строительства, осуществление политики реформ и открытости и строительство социалистической модернизации, а также открытие новой эпохи социализма с китайской спецификой.

С точки зрения истории, в документе обобщается опыт столетней борьбы КПК, он подается как "десять отстаиваний". В частности, отстаивание партийного лидерства, принципа "народ превыше всего", инноваций, независимости, китайского пути, учета интересов всего мира, первопроходства и новаторства, решимости бороться, а также отстаивание курса на единый фронт и "самореволюции".

В решении пленума упоминается строительство социалистической политической демократии, подчеркивается необходимость "развития народной демократии во всем процессе". Не могли бы вы пояснить суть тезиса?

Се Сяоюн: Развитие демократии - важная тема, выдвинутая генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, основанная на обобщении практики строительства социалистической политической демократии в Китае. Эта важная тема была записана в итогах пленума. Она ярко прояснила характеристики и преимущества социалистической демократии в Китае. Обогатила и развила марксистские взгляды на народную демократию. Задала прогрессивное направление и предоставила Китаю фундаментальное руководство для развития социалистической демократической политики и строительства социалистической политической культуры в новую эпоху.

Китайская народная демократия - это всесторонняя и всеобъемлющая демократия. Прежде всего, народная демократия имеет усовершенствованную институциональную систему, поддерживает демократическую практику, а также гарантирует верховенство народа. КПК придерживается доминирующего положения народа. Исходя из национальных условий и реалий Китая, она создала базовую политическую систему, которая состоит из института собраний народных представителей в качестве ее фундаментальной политической системы, института многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, института национальной районной автономии и института низового народного самоуправления в качестве ее основной политической системы. Также КПК заложила прочную институциональную основу для защиты коренных интересов самых широких слоев народа.

Народная демократия гарантирует, что вся власть в стране принадлежит народу и полностью реализует демократические права. На практике более 99 процентов граждан Китая в возрасте старше 18 лет пользуются правом на участие в демократических выборах. После начала политики реформ и открытости на всех предыдущих прямых выборах депутатов в Собрание народных представителей округов и поселков уровень участия избирателей составлял около 90 процентов. То есть гарантировано, что результаты выборов полностью отражают волю большинства народа.

Народ различными путями, через различные каналы проводит обстоятельные консультации по вопросам, касающимся личных интересов, чтобы найти самые важные общие пожелания и требования всего общества. При этом партия и государство придерживаются принципа демократического централизма при принятии всех решений, полностью прислушиваются к мнениям всех сторон, чтобы гарантировать демократичный процесс. Таким образом, народ широко и напрямую вовлечен в управление общественными делами, осуществляя самоуправление, самообслуживание, самообразование и самоконтроль.

Хочу также обратить внимание, что народная демократия во всем процессе эффективно защищает и развивает фундаментальные интересы народа, действительно решает насущные проблемы Китая. Самым важным путем из тысячи путей является тот, который приносит наибольшую пользу. Именно благодаря упорству и развитию народной демократии во всем процессе и продвижению национального развития с четкой опорой на народ Китай смог за десятилетия завершить процесс индустриализации, который развитые страны проходили сотни лет, и стал второй по величине экономикой мира, реализовал "два чуда": быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности.

Совокупная мощь государства, в том числе научная, технологическая, оборонная и культурная, а также международное влияние значительно повысились, а жизнь народа значительно улучшилась, что в полной мере демонстрирует колоссальный эффект демократии в китайском стиле. Китай достиг своей цели, намеченной к столетию КПК, - всестороннего построения среднезажиточного общества, исторически решил проблему абсолютной бедности и уверенно начал новый путь к построению модернизированной социалистической державы. Подавляющее большинство китайцев являются созидателями, участниками, защитниками и крупнейшими получателями выгоды народной демократии во всем процессе. Они одобряют, поддерживают и верят в демократию в китайском стиле.

Господин посол, недавно Соединенные Штаты предложили провести саммит "за демократию". Какую оценку вы можете дать этому предложению?

Се Сяоюн: В последнее время некоторые страны, возглавляемые США, настаивают на приватизации концепции "демократии", собирая по кусочкам так называемый саммит за демократию, пытаясь создать новую конфронтацию на международной арене. Такой подход состоит в том, чтобы спровоцировать идеологическую конфронтацию между странами, что является полным искажением и осквернением демократии.

Нахождение в группировке под знаменем так называемой демократии, где бессмысленное вмешательство во внутренние дела других стран и даже жестокое подавление с целью ограничить их нормальное развитие и право на лучшую жизнь - это как раз и есть величайшая антидемократия, то есть автократия, гегемония и тоталитаризм. Демократия должна быть реальной, а не пустым лозунгом. Она не должна становиться опиумом для одурачивания или одурманивания народа, а также не должна становиться прикрытием или предлогом для нападок и дискредитации других стран.

Демократично государство или нет - об этом должен судить народ данной страны, а не определенные люди. Факты доказали, что американская демократия - это не образец для других стран. Беспорядки в Конгрессе США в начале года развенчали миф об американской демократии, а внутриполитическая поляризация и социальные разрывы усилились.

Кстати, последний отчет Исследовательского центра Пью (Pew Research Cente в Вашингтоне) показывает, что подавляющее большинство американцев глубоко разочарованы политической системой своей страны, а так называемый маяк демократии в США давно рухнул. Соединенные Штаты, страна с огромным "дефицитом демократии", не имеют права критиковать демократическую политику других стран, не говоря уже о проведении саммита во имя "демократии".

По вашему мнению, каким образом Китай и Беларусь как страны, придерживающиеся политической системы и пути развития в соответствии со своими национальными условиями, могут совместно бороться с вмешательством отдельных стран во внутренние дела других государств под лозунгом "демократии"?

Се Сяоюн: В последние годы благодаря стратегическому руководству и личной заботе Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сохраняют здоровое и стабильное развитие.

Китайская сторона твердо поддерживает белорусскую сторону в защите суверенитета государства и национального достоинства, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, против необоснованных односторонних санкций и уважает путь развития, выбранный белорусским народом в соответствии с его национальными условиями.

Белорусская сторона также поддерживает Китай по вопросам, связанным с Синьцзяном, Тибетом, Южно-Китайским морем и правами человека. Две страны тесно сотрудничают в международных делах и твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов и важных озабоченностей двух стран. Это самая мощная контратака на акты ложной демократии и реальной гегемонии.

Демократия - это не "кока-кола" с одним и тем же вкусом для всего мира. Демократия - это право народов всех стран, а не монополия нескольких государств. КПК привела народ к утверждению принципов народной демократии и социализма, установлению и непрерывному развитию социалистической системы в большой восточной стране и к созданию новой формы человеческой политической цивилизации.

Китай готов работать рука об руку со всеми прогрессивными силами в мире, включая Беларусь, твердо поддерживать страны в следовании наиболее подходящей для себя политической системе и пути развития, постоянно раскрывать истинный смысл такой общечеловеческой ценности, как демократия, а также вносить еще больший вклад в прогресс человеческой политической культуры и в глобальное мирное развитие.