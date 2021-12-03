Минобороны РФ рассекретило план защиты Москвы искусственным морем

Министерство обороны России запустило историко-познавательный мультимедийный раздел "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается". Его основу составили уникальные рассекреченные документы из фондов ЦАМО РФ.

Этот раздел посвящен боевым действиям в ноябре-декабре 1941 года, благодаря которым немецко-фашистские оккупанты не смогли обойти Москву с севера. Впервые публикуются уникальные архивные материалы. Это и оперативная карта Генштаба Красной армии с замыслом контрнаступления, и пояснительная записка генерала армии Жукова Сталину, и журналы боевых действий, и оперативные сводки, и приказы. Можно также познакомиться с документами по созданию инженерных укреплений, в том числе искусственной водной преграды в Дмитровском районе - в долинах рек Яхромы и Сестры.

Подробности этой уникальной инженерно-технической операции раскрывает впервые представленный рассекреченный план командования Западного фронта по ее проведению. Планировали не только создать саму водную преграду, но и подрывать мосты, а также вморозить в лед колья. Это для того, чтобы противник не смог использовать замерзшие водохранилища в качестве посадочных площадок для авиации.

Опубликованная шифровка от 21 ноября 1941 года свидетельствует о том, что операцию по созданию водной преграды и разрушению переправ начали еще до захвата фашистами Солнечногорска и Яхромы. Все работы планировали завершить 22 ноября 1941 года.

В разделе представлены наградные материалы с описаниями подвигов защитников Москвы. Сообщается, что 3 декабря 1966 года в Александровском саду у стен Кремля был торжественно захоронен прах Неизвестного солдата, перенесенный сюда из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе. Это дань памяти стойкости и невиданному героизму защитников Москвы.