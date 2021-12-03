Найденные останки пропавших без вести солдат с почестями проводили на родину

Число ушедших на войну и пропавших без следа уроженцев Орловской и Пензенской областей стало на два человека меньше. В канун Дня Неизвестного солдата переданы для захоронения на родине останки танкиста Ивана Ревина и стрелка, красноармейца Федора Кочерова, о фронтовой судьбе которых родные и близкие 80 лет ничего не знали.

А оба они, призванные на фронт в первые же дни Великой Отечественной, пали в тяжелых оборонительных боях на Смоленщине. Боях настолько тяжелых и драматичных, что от некоторых частей и подразделений не осталось никакого следа в архивных документах. И не было оснований отправить в семью похоронку - извещение на официальном бланке о том, что ваш муж (или сын), верный воинской присяге, погиб (умер от ран) тогда-то и похоронен там-то…

Федора Ивановича Кочерова из деревни Бакшеевка Пензенской области, связь с которым оборвалась в сентябре 1941 года, учли как пропавшего без вести только в феврале 1948-го - на основании данных так называемого "подворного обхода" (был человек, на войну призван - с войны не вернулся) по ходатайству местного райвоенкома. А все время до этого оставшаяся вдовой Прасковья Егоровна Кочерова даже пенсии на утрату кормильца не получала…

Фото: pamyat-naroda.ru

С Иваном Евтеховичем Ревиным и его семьей история в чем-то схожая, а в чем-то другая. О том, что призван на фронт Ливенским РВК 15 октября 1941 года, есть строгая запись в документе военкомата. А дальше - полная неизвестность. Уже с ноября никаких известий семья не получала - ни жена Наталья Ефимовна Ревина, ни другие родственники. Учли пропавшим без вести беспартийного танкиста Ревина И.Е, 1908 года рождения, в июле 1947-го - по ходатайству и.о. Ливенского райвоенкома капитана Беляева.

Дату выбытия, как и в случае с Кочеровым, чья-то рука поставила произвольно: Х.43 г., прибавив "на всякий разный случай" два года. Такая отсрочка "на всякий разный" означает, что пенсию семье за два военных года выплачивать не стали…

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- Мы знали только, что дед пропал без вести. И никакой другой информации в течение 80 лет не могли найти, - признался внук погибшего Андрей Ревин, приехавший из Орловской области в Москву, чтобы принять останки и доставить их на родину. - В нашей семье очень благодарны поисковикам…

Как рассказала "РГ" сенатор от Смоленской области Нина Куликовских, много лет возглавляющая поисковое объединение "Долг", останки этих двух бойцов найдены в 2021 году во время "Вахты памяти" на местах боев 1941 года в окрестностях Ельни и Вязьмы. Оба этих места поисковикам, историкам войны и военным архивистам хорошо известны.

И в том, и в другом случаях вместе с останками были обнаружены смертные медальоны с заполненными вкладышами, пролежавшие в земле 80 лет. К счастью, их удалось прочитать опытным поисковикам-экспертам в лаборатории "Солдатский медальон" под руководством Андрея Фетисова. Он же возглавляет поисковый отряд "Застава святого Ильи Муромца" и одноименный благотворительный фонд.

Второго декабря в Музее Победы на Поклонной горе, под торжественно-траурными сводами Зала памяти и скорби Андрей Фетисов, Нина Куликовских и их коллеги-поисковики рассказали, где и как были обнаружены погибшие бойцы, представили и передали родным их медальоны, другие памятные предметы.

- Родственники изъявили желание предать земле останки близких на их малой родине. И мы сделали все возможное, чтобы такая церемония прошла достойно, запомнилась родным погибших и молодому поколению поисковиков, - пояснила Нина Куликовских. - Мы попрощались с воинами, занесли их имена и портреты в электронную базу "Лица Победы" Музея Победы на Поклонной горе и торжественно передали останки на родину для захоронения.

В церемонии приняли участие заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти павших защитников Отечества Андрей Таранов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной власти от Орловской, Пензенской, Смоленской, Ярославской областей.

Со словами благодарности к коллегам-поисковикам и всем, кто поддерживает их работу, обратилась Елена Цунаева - первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственный секретарь "Поискового движения России". Сейчас в составе ПДР более полутора тысяч поисковых отрядов, а региональные отделения открыты в 83 субъектах Федерации. За последние восемь лет подняты останки более 188 тысяч советских солдат и офицеров, установлены имена и фронтовые судьбы более 25 тысяч защитников Отечества.