На сахарном комбинате под Курском произошел пожар

Курские пожарные ликвидировали пожар в Льгове, где загорелась кровля сахарного комбината.

Сообщение о возгорании в цеху поступило к спасателям в 12:10. На вызов были отправлены восемь машин из четырех пожарных частей города, электрики, полицейские и кареты скорой помощи. Борьба с огнем началась в 12:19, спустя 22 минуты пожар был локализован, еще через четыре - ликвидирован.

- В результате пожара повреждена кровля на здании размером 30 на 40 метров. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Нанесенный ущерб и причина пожара устанавливаются.