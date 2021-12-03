В Москве разгадан секрет старинной игрушки

Московские археологи расчистили свинцовую игрушку-волчок XIX века, найденную на Сретенке минувшим летом. Им удалось рассмотреть буквы еврейского алфавита, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

По словам главы ведомства Алексея Емельянова, буквы есть на каждой из четырех граней волчка. Оказалось, что на артефакте была зашифрована фраза: "Чудо великое было там". Перед археологами оказался дрейдл или севивон - традиционная игрушка и один из атрибутов празднования Хануки. Предмет отреставрируют, а потом отправят в музей.

Предполагается, что дрейдл принадлежал кому-то из членов общины еврейской Межевой молельни, существовавшей с 1830 по 1930 год. Это была одна из старейших синагог Москвы. Она находилась недалеко от того места, где нашли игрушку.