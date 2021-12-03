В Одинцово фанаты сожгли автомобиль за слова его владельца о команде

В Одинцовском городском округе в селе Ромашково на стоянке возле одного из домов загорелся автомобиль.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники отдела уголовного розыска УМВД установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали поджигателей. Ими оказались 24-летний житель Электростали и 32-летний житель Ногинска.

Выяснилось, что один из задержанных облил транспортное средство жидкостью, содержащей в себе бензин и масло, затем поджег его, а второй в этот момент находился рядом и наблюдал за происходящим. Машина полностью сгорела. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Со слов поджигателей, мотивом преступления послужили негативные отзывы владельца авто о футбольной команде, за которую они болеют.

С задержанных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.