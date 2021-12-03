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03.12.2021,  
11:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Хабаровский край взяли под защиту "Панцири"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Под Хабаровском сформировали новую воинскую часть противовоздушной обороны. Она будет оснащена зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь".

Фото: UMKH77R/wikimedia.org
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Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, новая часть возьмет под охрану важнейшие объекты - как промышленные, так и военные. В ближайшее время часть заступит на боевое дежурство.

"Панцирь" - зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. Время реакции ЗРПК - 4-6 секунд. Обеспечивает защиту от массированных ударов средств воздушного нападения с применением высокоточного оружия и беспилотников.

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