Хабаровский край взяли под защиту "Панцири"

Под Хабаровском сформировали новую воинскую часть противовоздушной обороны. Она будет оснащена зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь".

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, новая часть возьмет под охрану важнейшие объекты - как промышленные, так и военные. В ближайшее время часть заступит на боевое дежурство.

"Панцирь" - зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. Время реакции ЗРПК - 4-6 секунд. Обеспечивает защиту от массированных ударов средств воздушного нападения с применением высокоточного оружия и беспилотников.