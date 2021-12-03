На Чукотке осудят третьего соучастника дела о краже 12,5 млн на почте

На Чукотке завершено расследование в отношении бывшего руководителя одного из отделов филиала ФГУП "Почта России", обвиняемого в попытке хищения 12,5 миллиона рублей со счета организации.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, в 2018 году обвиняемый вместе с сообщниками, используя свое служебное положение, предоставил фиктивные договоры подряда на проведение электроизмерительных работ и документы первичного бухгалтерского учета.

Украсть деньги не удалось благодаря вмешательству службы безопасности "Почты России".

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Напомним, что ранее по этому делу уже осудили двух соучастников. Один отправился на два года в колонию общего режима. Другого приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и штрафом в размере 250 тысяч рублей