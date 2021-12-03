В одном из районов Сахалина ввели режим ЧС после аварии на водозаборе

В пятницу в Невельском районе Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Это позволит задействовать все силы и средства для ликвидации аварии на водозаборе в селе Горнозаводск, сообщила пресс-служба администрации района на своей странице в Instagram.

Происшествие случилось в минувшую среду. На водозаборе в Горнозаводске, где проживают около четырех тысяч человек, вышли из строя оба насоса, а также основной резервный. Один из них удалось отремонтировать в тот же день, однако спустя несколько часов он вновь сломался. Теперь специалистам предстоит выполнить замену всех трех насосов, так как восстановлению они не подлежат.

Власти региона взяли ситуацию под свой контроль. Оборудование для водозабора ищут на всех предприятиях "Водоканала".

- Решить проблему нужно сегодня. Принимаются все возможные меры, чтобы скорейшим образом восстановить водоснабжение села, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Пока питьевую воду жителям подвозят автоцистернами.