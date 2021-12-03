Жителя Комсомольска осудили на 10 лет за содействие террористам

Десять лет лишения свободы - такой приговор вынес окружной военный суд жителю Комсомольска-на-Амуре за призывы к террористической деятельности, а также по другим уголовным делам в отношении него, сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

19-летнего жителя города Юности обвиняли по статьям "Содействие террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" и "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

"Подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, и ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима ", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Осужденного также лишили права размещать обращения и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, на три года.

Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ РФ, молодой человек разместил в Telegram материалы с публичными призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. Помимо этого, осужденный направлял деньги террористической организации, деятельность которой на территории РФ запрещена.