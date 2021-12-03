Жителя Улан-Удэ отправили в колонию за нападение на школьниц

Суд в Улан-Удэ вынес приговор местному жителю за нападения на школьниц, которые он совершил с целью ограбления. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно материалам дела, все случилось в конце июля на железнодорожном мосту через реку Уда. Мужчина выследил двух девочек-подростков и напал на них. Одной нанес удары по лицу, а вторую несколько раз стукнул головой о бетонную плиту. После этого он приказал школьницам отдать ему золотые серьги. Забрав украшения, грабитель попытался ретироваться, но был задержан двумя подоспевшими на помощь мужчинами, которые и передали его полицейским.

Доказательств, собранных следствием, оказалось достаточно для вынесения приговора. Ближайшие пять лет осужденный проведет в колонии особого режима.