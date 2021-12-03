В Прикамье осудили заключенных-фальшивомонетчиков

В Пермском крае Соликамский городской суд признал виновными двух местных жителей в совершении преступлений, предусмотренных частью 3, статьи № 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудниками полиции и ГУ ФСИН была пресечена преступная схема распространения поддельных купюр. Курировали схему два заключенных исправительной колонии, которые по мобильной связи руководили группой подельников из трех мужчин и двух женщин. В частности, злоумышленники сообщали информацию о тайниках с фальшивками. Затем их подельники сбывали поддельные купюры в различных торговых объектах. Часть вырученных денег участники группы перечисляли организаторам, а оставшиеся средства тратили по своему усмотрению, в том числе на приобретение наркотических средств.

Суд приговорил исполнителей в составе преступной группе к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет, а организаторов группы - к 12 и 16 годам лишения свободы.