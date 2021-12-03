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03.12.2021 10:30
Рубрика: Власть

Андрей Шимкив взял на личный контроль ремонт дома в райцентре Сузун

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу №13 Андрей Шимкив и Евгений Покровский провели личный прием избирателей в рабочем поселке Сузун. Основной вопрос, с которым к ним обратились жители, касался ремонта жилого дома №4 на улице Сельской.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе заксобрания области, четырехквартирный жилой дом введен в эксплуатацию в 1993 году. Изначально проведение ремонта крыши и фасада дома было запланировано на 2038 год. Однако 30 июня 2020 года на заседании профильной комиссии было решено перенести капремонт этого дома на 2020-2022 годы. Однако, по данным на 26 ноября текущего года, ремонт так и не начался. Стоимость работ составляет около 1,54 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
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Старший по дому №4 на улице Сельской Николай Репин рассказал депутатам, что потолки в квартирах второго этажа дома протекают, обои отклеиваются, на стенах в квартирах плесень и сырость.

Глава Сузунского района Лилия Некрасова пояснила, что согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ региональные власти теперь решают, проводить или нет капремонт в МКД с менее пяти квартирами.

- Вопрос не в том, сколько в каждом из этих домов квартир: пять, двадцать или сто. Важнее другое: в каждом из этих домов живут люди. Все эти дома необходимо ремонтировать. Естественно, жителей области мы в беде не оставим и найдем пути решения этой проблемы, - заверил спикер парламента Андрей Шимкив.

Кстати

По данным министерства ЖКХ и энергетики области, в регионе чуть более трехсот МКД с количеством квартир менее пяти. Депутат Евгений Покровский сообщил, что о ситуации будет доложено министру Денису Архипову. "Если решения отданы на откуп МинЖКХ, то мы непременно вынесем этот вопрос на заседание комитета. И там примем решение, что такие дома нужно ремонтировать на общих основаниях, чтобы люди не страдали", - сказал депутат.

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