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03.12.2021 11:10
Рубрика: Власть

Бюджет Новосибирска принят в первом чтении с рекордными показателями

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Сессия горсовета приняла в первом чтении бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Основной финансовый документ города депутаты поддержали подавляющим большинством голосов.
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, впервые муниципальный бюджет превысил отметку в 60 миллиардов рублей. При этом собственные доходы составят 30,38 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом, они выросли на два миллиарда рублей, в основном, за счет увеличения налоговых доходов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В 2022 году бюджет Новосибирска впервые превысит 60 миллиардов рублей

- Важно, что дефицит бюджета в 2022 году остается прежним - 800 миллионов рублей. С учетом увеличения общей суммы, относительный процентный показатель дефицита снизился. Это положительная тенденция, которая говорит об устойчивости финансовой системы, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Впервые была сформирована специальная программа развития и благоустройства зон индивидуальной жилой застройки. В работе над ней приняли участие сотрудники мэрии и депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

- Почти от каждой комиссии поступили предложения по развитию территорий частного сектора. Все пожелания включены в специальную программу. Финансирование распределяют разные департаменты - дорожный, ЖКХ и другие. Предусмотрены средства на водоснабжение, уличное освещение, ремонт дорог, благоустройство и озеленение, - пояснил глава города.

По данным начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова, в 2022 году ожидаются значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Более 1,2 миллиарда рублей будут выделены для ускорения переселения граждан из аварийного жилья.

Справка "РГ"

Городским бюджетом-2022 предусмотрены расходы на социальную сферу в 40 миллиардов рублей, или 66 процентов всех расходов бюджета. Самый большой объем финансирования приходится на образование - 33,5 миллиарда рублей. Расходы капитального характера запланированы в объеме 5,6 миллиарда рублей. Большая часть из них относится к департаментам транспорта (54 процентов) и строительства и архитектуры (37 процентов).

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