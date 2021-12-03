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03.12.2021,  
11:27
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

На дне Балтийского моря нашли немецкий сторожевик времен войны

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Обнаруженный на дне Балтийского моря в Калининградской области объект оказался немецким сторожевым кораблем времен Второй мировой войны, затонувшим в 1944 году.

Фото: Краснодарское региональное отделение РГО
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Такой вывод сделали после изучения находки участники комплексной экспедиции по поиску и обследованию объектов военно-технической истории и фортификации, которую проводят в Калининградской области Русское географическое общество и Балтийский флот. В состав экспедиции также входят представители Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Балтийского федерального университета им. И.Канта, Музея Мирового океана.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, судно лежит на грунте на 23-метровой глубине. Его обследовали при помощи подводного необитаемого телеуправляемого аппарата с судна ГС-214 гидрографической службы БФ. К подводному объекту также спустились водолазы из флотского управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

Руководитель группы РГО Андрей Иванов сообщил, что находка идентифицирована как немецкий сторожевой корабль V-1802, бывшее французское рыболовное судно "Ориент".

По архивным данным, предоставленным военным историком, научным консультантом экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Мирославом Морозовым, этот сторожевик вместе с другим - V-310 следовал по маршруту Пиллау - Мемель (нынешние города Балтийск и Клайпеда) 11 ноября 1944 года.

Оба немецких корабля подверглись трем атакам советских штурмовиков Ил-2 11-й штурмовой авиадивизии ВВС Краснознаменного Балтийского флота. В результате две бомбы попали в ходовую рубку и машинное отделение V-1802, возник пожар. Корабль ушел под воду, перед этим часть экипажа с него успел снять СКР V-310.

Военные историки отметили, что ведущим в паре штурмовиков Ил-2, потопивших вражеский корабль, был Герой Советского Союза Николай Пысин. В его списке личных побед, который насчитывает два самолета и 14 кораблей, до сих пор СКР V-1802 не значился.

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