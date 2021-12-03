На дне Баренцева моря нашли 20 затонувших кораблей

Двадцать затонувших кораблей разных исторических эпох обнаружены на дне Баренцева моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Суда были найдены экспедиций "Помни войну". Установлено, что в числе обнаруженных сторожевые корабли "Туман" и "Пассат", они затонули в 1941 году в ходе боев. Опознан нашедший свой последний приют на дне Баренцева моря британский корвет "Блюбелл", его торпедировала вражеская подводная лодка в феврале 1945 года. Также найден эсминец "Матабеле" ВМФ Великобритании, он затонул в 1942 году.

Обнаружены также суда времен Первой мировой войны.

С учетом полученных сведений Северный флот принял решение продолжить поисковые экспедиции и в 2022 году.