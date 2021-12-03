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03.12.2021 15:42
Рубрика: Общество

На дне Баренцева моря нашли 20 затонувших кораблей

Текст: Вера Черенева

Двадцать затонувших кораблей разных исторических эпох обнаружены на дне Баренцева моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Фото: Пресс-служба ЗВО
На дне Балтийского моря нашли немецкий сторожевик времен войны

Суда были найдены экспедиций "Помни войну". Установлено, что в числе обнаруженных сторожевые корабли "Туман" и "Пассат", они затонули в 1941 году в ходе боев. Опознан нашедший свой последний приют на дне Баренцева моря британский корвет "Блюбелл", его торпедировала вражеская подводная лодка в феврале 1945 года. Также найден эсминец "Матабеле" ВМФ Великобритании, он затонул в 1942 году.

Обнаружены также суда времен Первой мировой войны.

С учетом полученных сведений Северный флот принял решение продолжить поисковые экспедиции и в 2022 году.

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