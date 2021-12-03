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03.12.2021 14:05
Рубрика: Общество

На Земле Франца-Иосифа растаял полуостров

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Еще несколько лет назад здесь был полуостров. Фото: Пресс-служба национального парка "Русская Арктика" Еще несколько лет назад здесь был полуостров. Фото: Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"
Еще несколько лет назад здесь был полуостров. Фото: Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"

На Земле Франца-Иосифа растаял полуостров. Потерю выявили сотрудники парка во время экспедиции по изучению моржа, сообщили в пресс-службе национального парка "Русская Арктика".

Фото: pixabay.com
Климатологи назвали роскошью медленное таяние громадного ледника

При проходе вокруг острова Ева-Лив они обнаружили, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. А в центре мыса образовался пролив шириной три километра.

Оказалось, что мыс был ледником, более того, оставшаяся его часть также является ледником, стоящим на морской отмели.

- Это открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции, - сказал директор нацпарка Александр Кириллов. - Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, она устарела.

В нацпарке отметили также, что остров Ева-Лив любит преподносить сюрпризы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашел два острова. Он даже назвал остров двумя именами. Большой - Ева, в честь жены. Маленький - Лив, в честь дочери. Позже оказалось, что Ева-Лив это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем - неизвестно, - отметили в пресс-службе "Русской Арктики".

- Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году. В этом году информацию удалось подтвердить. Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера, - сообщил начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка "Русская Арктика" Евгений Ермолов.

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